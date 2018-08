Un texte de Joane Bérubé

Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour en a fait l’annonce vendredi après-midi par voie de communiqué.

Le projet consiste à construire un complexe aquatique sur le terrain adjacent à la piscine existante, qui est à la fin de sa vie utile. La piscine de Matane a plus de 50 ans et montre des signes importants de détérioration. La Ville de Matane en avait d'ailleurs fait un dossier prioritaire.

Le nouveau complexe comprendra un bassin de six corridors, un bassin récréatif, des tremplins et des gradins.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, se dit satisfait de cette annonce, même si les élus matanais avaient souhaité obtenir un peu plus que 50 % du financement total du projet estimé à 15 millions.

C’est une bonne nouvelle, mais le financement n’est pas à la hauteur de ce que la Ville de Matane aurait souhaité pour le complexe aquatique. Il y a un effort qui devra être fourni, mais peut-être que l’occasion ne repassera pas , relève le député qui est intervenu dans le dossier à l’Assemblée nationale. Il se dit néanmoins très heureux pour la Matanie.

C’est une victoire collective pour tous ceux qui ont plaidé le dossier. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

En décembre dernier, au moment du dépôt de la demande d’aide financière, le maire de Matane, Jérôme Landry, souhaitait solliciter des donateurs privés pour compléter le montage financier du projet. Il espérait que le contexte électoral favorisait une étude rapide de la demande.

La Ville pourrait lancer les travaux en 2019.

La piscine de Matane est considérée comme un équipement supramunicipal et dessert les 22 000 habitants de la MRC de la Matanie. Bon an, mal an, elle accueille entre 35 000 et 38 000 baigneurs chaque année.