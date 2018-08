L'objectif d'Urbaloko, c'est de s'approprier des espaces urbains et leur donner une nouvelle vocation , explique le coordonnateur du festival, Frédéric Lajeunesse.

Le décor de la rue Badeaux s’annonce plutôt unique : lanternes géantes et installations combinant son et lumière animeront la rue jour et nuit. Le collectif l’Atelier presse papier participera aux festivités en emballant, vendredi, une voiture.

On amène les gens à voir l'art en dehors d'une galerie, explique l’artiste visuelle membre du collectif Valérie Morissette. En emballant une voiture, on la désacralise aussi. Il y a quelque chose d'un peu sacré dans une oeuvre, mais quand on travaille l'impression en série, de pouvoir avoir cette liberté-là d'emballer une voiture, c'est super le fun.

Le projet Sauvage comme la rue , dans le cadre duquel des artistes ont placardé un mur de la rue Saint-Antoine, contribuera également au décor ambiant.

Des affiches sérigraphiées sont placardées sur un mur de la rue Saint-Antoine. Photo : Radio-Canada

Organisateurs et artistes espèrent que des lieux de rencontres éphémères comme celui-ci seront bientôt plus nombreux à Trois-Rivières.

Je trouve qu'il y a un potentiel énorme à Trois-Rivières, dit Lucas Blais Gamache, un artiste participant. Les portes sont grandes ouvertes pour des événements émergents. Les organismes culturels sont particulièrement ouverts à recevoir des idées qui sont émergentes, des idées qui sortent des sentiers battus.

L’événement se termine dimanche à 11 h.

Avec les informations de Catherine Bouchard