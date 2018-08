L’objectif est de mieux prévenir l’acidose chez les vaches, une maladie qui affecte la production laitière des animaux et qui occasionne annuellement des pertes d'environ 500 millions de dollars en Amérique du Nord.

Pour se faire, une sonde est insérée dans l’estomac de la vache et elle permet d’obtenir une foule d’information sur la santé et le comportement de l’animal.

En fait l'acidose, c'est une diminution du pH du rumen, donc de l'estomac. C'est comme des brûlements d'estomac dans le fond , explique Stéphanie Claveau, chargée de projet en innovation et recherche pour Agrinova.

Pascal Gilbert est producteur laitier. Photo : Radio-Canada

La ferme Gilbert et fils qui compte un cheptel de 150 vaches laitières participe à l’étude.

Ça nous permet de voir comment ça se déroule, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Est-ce que ça va bien, la température corporelle? Est-ce qu'elle fait des problèmes d'alimentation? Ça nous assure un suivi et, si la vache est en chaleur, la capsule va également l'identifier , raconte le producteur laitier Pascal Gilbert.

La sonde coûte 700 $ l'unité. Il serait donc trop dispendieux pour un producteur laitier de doter chaque vache d'une capsule émettrice.

Voici à quoi ressemble la sonde qui est insérée dans l'estomac de la vache. Photo : Radio-Canada

Actuellement, seule une analyse du lait ou une observation de chaque bête permet de déceler les symptômes d'acidose. Le but de l'étude est de perfectionner la détection.

L'analyse va devenir de moins en moins chère. Ça va être de plus en plus facile et accessible pour un producteur de savoir si son troupeau est en acidose ou pas , ajoute Stéphanie Claveau.

Des chercheurs de l'Université Laval et le consortium Novalait participent à ce projet d'étude sur une période de trois ans.

Les chercheurs et les spécialistes devraient produire un rapport sur ce projet d'ici la fin de 2021.