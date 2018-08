CRITIQUE – Cam Christiansen (réalisation) et David Hare (scénario) abordent de manière inédite, dans Le mur (Wall), la question de la longue séparation physique qui bouleverse la vie des Israéliens et Palestiniens. Beau et émouvant, ce film d'animation canadien sorti vendredi permet de réveiller les consciences sur un conflit irrésolu depuis des décennies.