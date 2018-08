Les entreprises Kruger Énergie et Énergies durables Kahnawà:ke (EDK) joignent leurs forces en vue de la construction d'un parc éolien situé entre les municipalités de Saint-Rémi et de Saint-Michel, et la communauté mohawk de Kahnawake, en Montérégie. Le hic : Hydro-Québec devra payer cette électricité plus cher que son prix actuel.