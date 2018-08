Radio-Canada révélait jeudi que l'ex-recteur, aujourd'hui devenu professeur au département des sciences du bois et de la forêt, a pour princpal mandat de créer une « unité mixte internationale ». Ce travail l'amène notamment à voyager.

Même s'il n'est plus recteur et qu'il est dans une année d'étude et de recherche, Denis Brière touche toujours un salaire de 331 000 $.

« M. Brière a un travail important à réaliser [...] Il travaille à l’établissement d’un grand réseau international et évidemment les attentes sont importantes », précise Sophie D'Amours.

Interrogée à savoir si cette situation crée un malaise au sein de la communauté universitaire, la rectrice se garde une réserve. Elle laisse toutefois entendre que les choses auraient pu être faites différemment.

Si on devait réécrire l'histoire, peut-être qu'on ne l'aurait pas écrite de cette façon-là. Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« Elle est là, cette histoire-là. On prend les décisions en relation de ces contrats qui ont été établis avec des employés de l'Université Laval et on avance », dit-elle.

Changements de conditions

En 2014, le conseil d’administration avait bonifié les conditions d’après-mandat de ses hauts dirigeants, ce qui avait créé une réelle controverse.

Denis Brière touche donc son plein salaire pendant les deux premières années après son rectorat, tant qu’il reste à l'emploi de l’Université.

Les conditions ont été revues depuis l'arrivée de Sophie D'Amours, qui bénéficiera de son plein salaire uniquement pendant un an, à la suite de son mandat.

« M. Brière et son équipe avaient des conditions différentes », souligne la rectrice.