On peut apercevoir dans la vidéo un pygargue à tête blanche, des castors, des loups, des bernaches et plusieurs autres espèces d’oiseaux et de mammifères.

Le secteur semble particulièrement prisé par les orignaux, qui apparaissent à plusieurs reprises, été comme hiver.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Le parc provincial Quetico est situé à environ deux heures de route à l’ouest de Thunder Bay, près de la municipalité d’Atikokan.