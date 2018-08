C’est vraiment être comme dans une zone de guerre. C’est brûlé, il ne reste rien. On voit les cendres, on voit la fumée. C’est tout ce qu’il y a. Pierre Lemaître, GRC

Une sécheresse sévère s’abat sur la région, du jamais vu depuis 35 ans, lorsque les feux débutent à la mi-août 2003. Les niveaux des cours d’eau avoisinant Kelowna ont baissé de manière alarmante.

Comble du malheur, la météo ne prévoit pas de pluie, mais plutôt des vents violents. Cela contribuera grandement à propager les flammes à toute vitesse.

La situation a donc des conséquences catastrophiques. Les incendies font rage avec fureur.

La topographie très accidentée des Rocheuses compte au nombre des facteurs compliquant le travail des pompiers forestiers. Dans les premiers jours de la catastrophe, ils ont déjà quelque 847 feux à éteindre.

L'état d'urgence est déclaré.

À Kelowna et dans les environs, les évacuations se font à la hâte, parfois à une heure d’avis. Ce sont près de 30 000 personnes qui devront quitter leur résidence.

Le nombre d’évacués est tel que les endroits pour les héberger sont remplis rapidement à capacité. Il faut donc déplacer la population dans d’autres villes de la Colombie-Britannique.

Le journaliste Jacques Rivard témoigne, sur place, de la dévastation au Téléjournal du 24 août 2003.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Téléjournal, 23 août 2003

En seulement quelques jours, la situation continue de dégénérer, malgré les ressources déployées et les techniques toujours plus sophistiquées pour maîtriser les feux. Les provinces du Canada envoient des renforts et l’armée est dépêchée sur place.

Pendant plus d'un mois, les pompiers s’acharnent et s’épuisent. Les émotions sont palpables lors des points de presse. Certains pompiers perdront même leur maison au cours de la crise.

À la fin, près de 2500 incendies ont détruit plus de 60 000 hectares de forêt. Plus de 240 résidences sont rasées.

La tragédie coûte la vie de deux pilotes de Colombie-Britannique.

Les incendies de l'été 2003 resteront dans les annales de la Colombie-Britannique comme la pire catastrophe naturelle de son histoire.