Avec les informations d'Annie-Claude Luneau

Émilise Lessard-Therrien entend défendre un modèle d'agriculture de proximité.

Nous, essentiellement, on veut augmenter la quantité d'aliments produits localement, d'aliments sains, dans l'assiette des Québécoises et des Québécois. On va travailler à mettre en oeuvre des projets pour que ce soit possible, sur le plan de la transformation alimentaire, de la distribution sur le territoire, de l'innovation en agriculture , indique-t-elle.

Ces responsabilités confiées à Émilise Lessard-Therrien confirment aussi la volonté de Québec solidaire de faire une percée dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue le 1er octobre.

Je pense que ça montre aussi notre sérieux dans la région. Ça montre que ce ne sont pas des blagues quand on dit qu'on veut faire une percée, qu'on croit qu'Émilise peut devenir la nouvelle députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. On est venu quelques fois dans la dernière année et vous allez nous revoir , assure Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire.

M. Nadeau-Dubois est en tournée en Abitibi-Témiscamingue et participera, entre autres, à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est Ontarien.