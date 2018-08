L’équipe nationale féminine des moins de 18 ans de Hockey Canada affronte les Américaines à trois reprises lors du tournoi. Si elles ont perdu la première partie 2-1, les Canadiennes ont plein d’espoir pour les deux prochaines à venir.

« C'était difficile. Je pense que depuis, on a rebondi. On espère aller chercher la médaille d'or cette année », confie Alexie Guay, 17 ans, assistante-capitaine et défenseuse de l’équipe. « Nous sommes vraiment prêtes pour ces deux prochaines parties », pense-t-elle.

« Tout le monde veut être les meilleures », dit Maggie MacEachern, la capitaine de l’équipe canadienne. « Toutes les joueuses qui sont sur cette équipe espèrent se rendre au Japon », ajoute-t-elle.

Maggie MacEachern veut surtout avoir un rôle de leader, en plus, d’être une défenseuse forte en fin de semaine.

Lorsque le tournoi prendra fin dimanche, les joueuses canadiennes retourneront dans leur coin de pays. Elles rejoindront leur propre équipe et continueront d'être évaluées jusqu'au championnat en 2019.

L'équipe nationale des moins de 22 ans participe aussi aux séries à Calgary ce week-end. Elle a également perdu son premier match 4-1 contre l'équipe américaine jeudi.