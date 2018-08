La plage Port Hood, sur la côte ouest du Cap-Breton, est reconnue pour ses eaux chaudes et peu profondes. Elle attire toujours beaucoup de baigneurs durant la saison estivale.

Shawn Taylor, de Lower Sackville, est un habitué. Alors qu’il se baladait en bicyclette mercredi soir, il a fait un petit arrêt à la plage.

Mais à peine quelques minutes après son arrivée, sa soirée s’est transformée en une mission de sauvetage. J’ai entendu des bruits, des cris d’enfants , raconte-t-il. On aurait dit qu’ils jouaient, donc je n’ai pas vraiment réagi au début. Mais ensuite, j’ai entendu “ À l’aire! À l’aide!”

La plage Port Hood, sur la côte ouest du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/novascotia.com

À 30 mètres de la plage

Il a alors réalisé que ces cris provenaient d’enfants qui dérivaient, à une trentaine de mètres au large de la plage, sur un matelas gonflable et des chambres à air gonflables.

Rapidement, dit-il, il a sauté dans l’eau et a rejoint une femme qui voulait aussi aider les enfants. Nous avons nagé et nous avons ramené les enfants et leur mère sur la plage, explique Shawn Taylor. Il y avait une mère et quatre jeunes enfants qui avaient dérivé à cause du vent.

Des gens sur la plage leur ont prêté des serviettes et des couvertures pour qu’ils se réchauffent , ajoute-t-il.

Les premiers répondants ont effectué un examen médical auprès des membres de la famille, qui ne semblent pas souffrir de conséquences à long terme de leur mésaventure.

Avec les informations de Peggy MacDonald de CBC