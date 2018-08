Un texte de Tanya Neveu

Les membres de la communauté de Kebaowek sont tout sourire lorsqu'ils racontent leur expérience de travail au parc national d'Opémican.

Il y a quatre mois, certains d'entre eux ne connaissaient que quelques mots en français.

« Avec l'expérience et la pratique et en travaillant avec tous les autres, je pense que j'ai maintenant plus confiance de parler en français avec toutes les autres personnes », témoigne Matt Chevrier.

Entre la théorie et la pratique

Le groupe a d'abord passé deux mois et demi sur les bancs d'école pour apprendre les notions de base en français. En tout, ils obtiendront 450 heures de formation pédagogique.

Ils ont ensuite été jumelés à un employé du parc.

« On a des stagiaires qui sont jumelés avec des préposés à l'accueil au centre des visiteurs à Laniel. D'autres sont jumelés avec nos préposés aux opérations terrain », explique Carine Bergeron, responsable des services à la clientèle et des services administratifs au Parc national d'Opémican.

De futurs employés

Le parc national d'Opémican souhaite ainsi recruter ses stagiaires lors de l'ouverture officielle du site, au printemps 2019.

L'an prochain, on va embaucher 10 nouvelles personnes avec l'ouverture complète du parc. On souhaite que les stagiaires qui vont réussir le programme aient le goût d'appliquer sur ces postes-là. Carine Bergeron, responsable des services à la clientèle et des services administratifs

Pour leur part, les participants, âgés entre 25 et 60 ans, sont fiers de leurs apprentissages.

« L'expérience de travailler dans le parc c'est bien. C'est une bonne expérience pour moi », confie Loies Tepescum.

« Je regarde le futur et je veux faire partie de l'équipe, oui », ajoute Matt Chevrier.

Les six stagiaires algonquins devraient terminer le projet en novembre, avec en main deux diplômes reconnus par le ministère de l'Éducation.