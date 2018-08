Un reportage de Catherine Paradis

Rien n’est laissé au hasard. Des murs insonorisés de triple épaisseur, des portes opaques, mais qui laissent passer la lumière, du mobilier entièrement fabriqué au Québec : les deux entrepreneuses veulent de la classe et de la discrétion pour accueillir leurs clients d’affaires.

On vient offrir un nouvel espace pour des travailleurs autonomes qui voudraient se retrouver dans un milieu plus corporatif, qui a des options de discrétion. Audrey Tremblay, coach professionnelle auprès de gestionnaires

Les deux entrepreneuses sont devenues instantanément amies en travaillant sur les mêmes projets. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Collègues devenues instantanément amies il y a un an et demi, les deux entrepreneuses ont décidé de créer un endroit qui répond à leur besoin de rencontrer des clients dans un lieu professionnel et intime, pour organiser des rencontres de médiation par exemple.

Il y a une limite, quand on a besoin de recevoir un client, de les recevoir chez soi. On a besoin d'un lieu pour recevoir ces personnes-là en toute confidentialité , confie l’avocate et conseillère stratégique en relations de travail Sophie Dufour.

Il y en a des espaces de "coworking", mais ça ne correspondait pas à nos besoins à nous. Les bureaux n'étaient pas assez insonorisés. Alors on s'est dit : "Pourquoi on n'ouvrirait pas notre propre bureau?" Sophie Dufour, avocate indépendante

Du sous-sol à la vue

Tout est pensé pour assurer la confidentialité et la discrétion et une réceptionniste sera à l’accueil à temps plein pour accueillir les clients.

Audrey Tremblay et Sophie Dufour ont passé leur été à diriger les travaux de rénovation. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Tous les bureaux ont des fenêtres donnant sur l’extérieur plutôt que sur l’intérieur comme d’autres milieux de cotravail.

On ne sort pas de la maison pour s'en aller dans un autre sous-sol, dans un milieu fermé sans fenêtre , admet Audrey Tremblay, devant une des six fenêtres de l’aire ouverte dans l’espace de travail partagé.

Les deux entrepreneuses ont investi 200 000 $ pour créer ce nouveau lieu de travail haut de gamme, où les frais de location reflètent d’ailleurs l’élite des travailleurs autonomes.

Il reste encore beaucoup de pain sur la planche pour passer du rêve à la réalité. Audrey Tremblay et Sophie Dufour promettent de mettre les bouchées doubles pour ouvrir le Bureau–Milieu d’affaires au début du mois de septembre.