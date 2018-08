Un texte de Nicolas Pelletier

Une altercation survenue juste avant une annonce prévue à l'Académie Sainte-Famille a dégénéré lorsque des manifestants s'en sont pris physiquement à lui en l'agrippant par le veston et par le bras , a déclaré le député fédéral lors d'une conférence de presse, vendredi.

Lundi dernier, mes employés et moi-même avons été confrontés verbalement et physiquement par un groupe de manifestants contrariés par les défis de l’admissibilité à l’assurance-emploi. Le harcèlement, des menaces de violence physique, des dommages à des véhicules et le vol d’objets personnels ont tous eu lieu , a-t-il précisé.

Selon le député, l’annonce prévue lundi à l’accueil Sainte-Famille a été perturbée au point de devoir être annulée.

Serge Cormier allègue que lui et au moins une membre de son personnel politique ont été victimes d'intimidation lorsque plusieurs individus ont encerclé le véhicule dans lequel ils se trouvaient alors qu'ils tentaient de quitter les lieux.

C'est au moment où quelqu'un a ouvert la porte de son camion pour l'agresser physiquement de nouveau qu'il a appelé le 9-1-1.

Suite à ça, disons que mes employés étaient un peu sous le choc. Moi aussi. Je ne pensais jamais que ça allait aller jusqu’à ce point-là. Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

Le député a affirmé connaître personnellement certaines des personnes impliquées.

Une enquête est en cours

La GRC du Nouveau-Brunswick confirme avoir reçu un appel de détresse peu avant 10 h 45 le lundi 13 août.

Serge Cormier affirme aussi s'être fait voler un bâton et des souliers de golf lors des événements.

J’ai entendu que le coffre de mon camion s’était fait ouvrir et on m’a raconté que des gens ont pris mon sac de golf pour le placer sous les roues de mon véhicule , s’est-il souvenu.

Une plainte a été déposée officiellement le 14 août, mais aucune accusation n’a été déposée jusqu’à présent, selon la police, qui confirme que l’enquête se poursuit.