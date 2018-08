Selon l’agente de liaison communautaire de l’Association, Michèle Alderton, l’idée de l’étude est venue notamment du fait qu’il y a plusieurs travailleurs saisonniers francophones à Red Lake mais qui hésitent à s’y établir de manière permanente avec leurs familles.

Surtout les familles où les deux parents ou les enfants ne parlent pas très bien l’anglais, même si les offres d’emploi sont bonnes, elles hésitent à déménager ici parce qu’elles ont peur de ne pas pouvoir s’adapter à la vie à Red Lake. Michèle Alderton, agente de liaison communautaire de l’Association francophone de Red Lake

L’étude aura donc pour but d’établir un inventaire des services en français auxquels ont accès les francophones de Red Lake et un plan d’accueil des nouveaux arrivants francophones.

Si on peut contacter les nouveaux arrivants à l’avance et leur dire: ‘venez, on peut vous intégrer dans la communauté avec des activités et des emplois’, ce serait idéal , affirme Mme Alderton.

L'agente de liaison communautaire de l'Association francophone de Red Lake, Michèle Alderton. Photo : Michèle Alderton

L’Association veut aussi créer davantage d’occasions de réseautage au sein de sa population francophone et particulièrement pour les élèves finissants de son école élémentaire de langue française, qui sont forcés de poursuivre leur éducation en anglais. Red Lake n’a pas d’école secondaire de langue française.

Ce qui arrive souvent, c'est que lorsque les élèvent arrivent en 7e ou 8e année, les parents les transfèrent vers les écoles anglaises pour qu'ils aient des amis en arrivant au secondaire. Malheureusement, ils perdent leur français. Ce qu'on veut, c'est de trouver des moyens de garder les enfants à l'école française le plus lontemps possible et s'assurer qu'ils restent bilingues ensuite. Michèle Alderton, agente de liaison de l'Association francophone de Red Lake

Selon les données de Statistiques Canada, en 2016, les francophones représentaient 4,3 % de la population de Red Lake mais Mme Alderton estime que près de 12 % des habitants de la localité comprennent la langue.

L'étude, financée par une subvention de près de 50 000 $ de FedNor, devrait prendre fin en 2019.