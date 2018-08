Pendant l'été et les congés, les dons de sang diminuent fréquemment. Bien que les réserves soient basses, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ce qui est de la qualité des soins offerts aux patients, selon Isabelle Robillard, directrice des communications de la Société canadienne du sang (SCS).

On arrive toujours à combler les besoins des patients , assure Mme Robillard. On pourrait voir des chirurgies moins urgentes annulées, des traitements repoussés, mais on n'est pas dans cette situation-là pour l'instant.

À lire aussi : Du sang de donneurs noirs demandé pour combattre l’anémie falciforme

Si la SCS recherchait plus de 22 000 donneurs plus tôt cette semaine, l'appel au public a été entendu. C'est pourquoi l'organisme recherche maintenant 7500 donneurs.

À Héma-Québec, les réserves se sont stabilisées, et il n'y a pas de besoins urgents pour le moment. En moyenne, Héma-Québec a besoin de 1000 dons de sang par jour.

Fierté dans la capitale demande la fin d'une interdiction « archaïque »

À quelques jours du début du festival Fierté dans la capitale et en réponse à l'appel de la Société canadienne du sang, des voix s'élèvent pour demander la fin du règlement interdisant aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes de donner du sang.

À lire aussi : Un activiste torontois conteste une règle qui interdit aux hommes gais de donner du sang

Cette discrimination archaïque est basée sur des stéréotypes de la communauté queer. Elle ignore les preuves scientifiques et doit être levée , a affirmé dans un courriel le président de Fierté dans la capitale, Toby Whitfield.

L'interdiction discriminatoire de la Société canadienne du sang est un rappel du travail qui doit encore être accompli. Toby Whitfield, président de Fierté dans la capitale

Le Bureau régional Action SIDA en Outaouais abonde dans le même sens.

Lorsqu'on fait un don de sang, celui-ci est testé pour le VIH, l'hépatite C et d'autres maladies. Donc, il n'y a pas lieu de faire de la discrimination basée sur le choix de partenaire , a rappelé un de ses intervenants, Alexandre Albert.

Au Canada, les hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes doivent avoir été abstinents pendant un an avant de pouvoir faire un don de sang. Avant 2016, ils devaient attendre cinq ans.

Avec les informations de Julie-Anne Lapointe et de Gilles Taillon