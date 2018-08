Pendant l'été et les congés, les dons du sang diminuent fréquemment. Bien que les réserves soient basses, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ce qui est de la qualité des soins offerts aux patients, selon Isabelle Robillard, directrice des communications de la Société canadienne du sang.

On arrive toujours à combler les besoins des patients , assure Mme Robillard. On pourrait voir des chirurgies moins urgentes annulées, des traitements repoussés, mais on n'est pas dans cette situation là pour l'instant.

À Héma-Québec, les réserves se sont stabilisées et il n'y a pas de besoins urgents pour le moment. En moyenne, Héma-Québec a besoin de 1000 dons de sang tous les jours.

L'appel au don du sang est donc lancé à tous les Canadiens pour prévenir d'éventuelles pénuries.

Avec les informations de Julie-Anne Lapointe