Situé à Sainte-Marguerite–Estérel, Cavaland propose une tonne d’activités à faire avec les chevaux en résidence. Bien sûr, balades et cours d’équitation sont au programme, mais également une visite du domaine de 150 acres ainsi que des ateliers d’arts équestres et de mise en selle.

Assister à un spectacle lors de votre visite est aussi incontournable. Les chevaux sont entraînés pour devenir de véritables artistes, et ils sont en action dans une variété de productions thématiques plusieurs jours par semaine.

En plus d’être un parc d’attractions en plein air, Cavaland est un refuge équin. Cela signifie qu’une partie de sa mission est de sensibiliser les visiteurs au bon traitement des chevaux, de rescaper des chevaux blessés pour les remettre sur pattes et d’offrir les meilleurs soins quotidiens possible aux animaux.

