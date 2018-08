Les autorités craignent que l'incendie, qui s'étend sur plus de 65 000 hectares, ne se déplace vers la communauté de Fort St. James, qui représente la plus grande communauté en alerte d'évacuation à cause de ce feu.

Ressources naturelles Canada définit le comportement des incendies extrêmes comme étant de « forte intensité et à propagation rapide », et très difficile à contrôler.

Nouveaux ordres d’évacuations

Le district régional de Caribou a diffusé un ordre d'évacuation jeudi soir pour 62 propriétés dans la région nord de Dean River, à l'ouest de Williams Lake, comprenant le parc provincial Itcha Ilgachuz, au sud-ouest de Prince George.

Les résidents de 65 propriétés à l'ouest de Kimberley, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, doivent également quitter les lieux après avoir reçu un ordre d'évacuation jeudi soir.

L'ensemble de la ville de Kimberley est quant à elle sous alerte d'évacuation depuis 23 h jeudi. Les résidents doivent être prêts à partir à la dernière minute à cause d'un feu de forêt à proximité. La ville compte environ 4500 habitants.

Manque de place et confusion

Les feux au sud du lac François et au sud-ouest de Fort St. James ont provoqué de nouveaux ordres d'évacuation dans la région et les personnes évacuées continuent de s'inscrire à Prince George. La Ville de Prince George.

Les habitants de Prince George qui ont quitté leurs domiciles pourraient bientôt ne plus trouver de place dans le centre de réception d'urgence de la ville.

Le centre de réception de Prince George, situé au 2187 boulevard Ospika, sera ouvert de 8 h à 23 h pendant le week-end. Photo : Twitter @CityofPG

Mercredi, le nombre de personnes évacuées enregistrées à Prince George a dépassé 500, selon la Ville, qui dit que son centre a presque atteint sa capacité maximale.

En réponse au nombre croissant de personnes évacuées, la Ville prolonge les heures d'ouverture du centre d'accueil d'urgence pendant le week-end et a lancé une page web dédiée à fournir des informations.

Certaines personnes s'inscrivent à Prince George, mais se rendent ensuite à Williams Lake, selon Adam Davey, le planificateur d'urgence de Prince George.

Les bénévoles de Prince George gèrent l’inscription et l'accueil des évacués. Les citoyens souhaitant se porter volontaires peuvent s'inscrire sur http://www.volunteerpg.com Photo : Twitter @CityofPG

La situation est confuse pour plusieurs personnes évacuées, qui décrivent le manque de places auquel ils font face sur les réseaux sociaux. Prince George dit que son centre continue d'enregistrer les gens et qu’elle collabore avec d’autres municipalités du nord de la province pour proposer plus d’options d'hébergement.

Édifices patrimoniaux menacés

Rob MacDougall, le maire de Fort St. James, a déclaré que ces derniers jours ont été accablants pour sa communauté qui n'avait encore jamais été menacée de si près par les feux.

Le Lieu historique national du Fort-St. James abrite la plus grande collection de bâtiments en bois de l'époque de la traite des fourrures au Canada.

Certains de ces bâtiments ont environ 130 ans et constituent une partie essentielle de l'histoire du Canada. Rob MacDougall, maire de Fort St. James

Les équipes de maintenance de Parcs Canada ont installé un système de gicleurs sur les toits des bâtiments qui mouillent le terrain pour éviter tout risque d'étincelles.