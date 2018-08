1. Les personnes handicapées, grandes oubliées du mouvement anti-pailles?

Laurent Morissette craint que le mouvement anti-pailles ait oublié les personnes handicapées. Photo : Gracieuseté - Laurent Morissette

Au restaurant, Laurent Morissette dépend des pailles en plastique pour boire. Il craint, et il n'est pas le seul, le mouvement anti-paille; une inquiétude qui rappelle l'importance d'inclure les gens vulnérables dans la lutte pour la protection de l'environnement.

Par Djavan Habel-Thurton

LIRE LA SUITE »

2. Quelles drogues consomme-t-on le plus dans le monde?

Plusieurs paquets de fentanyl saisis à l'aéroport international O'Hare de Chicago en novembre 2017 Photo : Reuters/Joshua Lott

Le cannabis est toujours aussi populaire dans le monde, mais les autorités s'inquiètent de plus en plus du détournement de médicaments d'ordonnance vers le marché noir. Portrait de la consommation des drogues ici et ailleurs sur la planète.

Par Jean-Philippe Guilbault

LIRE LA SUITE »

3. Les rapides de Lachine, autrefois le royaume des passeurs iroquois

Photographie composite de Big John et son groupe descendant les rapides de Lachine, 1878. Photo : Musée McCord/Notman & Sandham

Pendant des siècles, les Mohawks de Kahnawake ont aidé les navigateurs à franchir les dangereux rapides de Lachine, à la hauteur de l'île de Montréal. Voici leur histoire.

Par Alexandre Touchette

LIRE LA SUITE »

4. La géo-ingénierie n’est pas une solution miracle aux changements climatiques

La géo-ingénierie est une méthode de contrôle du climat envisagée afin de freiner les changements climatiques. Photo : iStock

Contrôler le climat pour réduire l'impact des changements climatiques? Si certains craignent que la géo-ingénierie n'entraîne des réactions imprévues, d'autres croient plutôt que cette technique pourrait ne rien changer au cours des choses.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

5. L’avez-vous vu? Des maisons de béton imprimées en 3D et des manteaux radiateurs

Représentation artistique des maisons en béton imprimées en 3D. Photo : Projet Milestone

Les vêtements viennent d'entrer dans l'ère du graphène et des maisons de béton imprimées en 3D seront bientôt construites aux Pays-Bas. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

LIRE LA SUITE »

6. Où se cache le plastique dans votre quotidien?

Des canettes de soda, un gobelet de café jetable et des cartons de lait Photo : Radio-Canada/iStock

Le plastique est présent dans de nombreux objets usuels, et même, parfois, dans notre assiette. Voyons voir où il se trouve.

LIRE LA SUITE »

7. Des objets préhistoriques dévoilent l’histoire des Hautes-Laurentides

Des fouilles archéologiques sont menées depuis maintenant quatre ans à Nominingue, dans les Hautes-Laurentides. Photo : Karine Taché

Un trésor archéologique a été mis au jour dans le sous-sol des Hautes-Laurentides. Les artéfacts retrouvés révèlent que la région est occupée de façon continue depuis plus de 6000 ans.

Par Daniel Blanchette Pelletier

LIRE LA SUITE »

8. L’utilisation de psychostimulants en hausse, malgré des effets limités

Le mauvais emploi des psychostimulants peut rapidement décupler le niveau de fatigue. Photo : iStock

Ritalin, Adderall, Modafinil. Si pour certains ces médicaments servent à traiter des problèmes bien réels de déficit de l'attention, pour d'autres, c'est la clé pour augmenter l'efficacité de leur cerveau à l'école ou au travail.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

LIRE LA SUITE »

Bonne lecture... et à la semaine prochaine.