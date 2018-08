Un texte de Marie-Christine Rioux d’après les informations de Patrick Bergeron

Depuis le début de la semaine, deux équipes du ministère sillonnent le lac Témiscouata pour récupérer des poissons capturés dans différents filets installés pour cette étude.

Ces filets se retrouvent principalement près des frayères de touladis.

L'opération vise à estimer leur nombre, à effectuer des prélèvements et à vérifier si l'ensemencement des dernières années a porté ses fruits.