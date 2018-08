Interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse pour confirmer la candidature de Paule Robitaille dans la circonscription de Bourassa-Sauvé, M. Couillard a fait valoir que cela avait « peu d’importance », et qu’il était même fréquent que cela se produise dans le monde politique d’aujourd’hui.

Ce n’est pas rare. […] On voit ça régulièrement. La politique change de plusieurs façons. Les gens regardent une option, une autre option. La bonne nouvelle, le résultat de tout ça, [c’est que] ayant vu l’un et l’autre, il a choisi le Parti libéral du Québec. Philippe Couillard

Le premier ministre a ainsi nié que le Parti libéral soit le « deuxième choix » de l’ancien joueur de hockey professionnel. Selon lui, M. Ciccone a plutôt opté pour son parti en raison des « valeurs » qu’il défend. Peu d’autres partis, voire aucun autre, peuvent en dire autant, a-t-il ajouté.

Il a également nié être embarrassé par d’anciens tweets de M. Ciccone qui étaient critiques à son endroit. « Ça ne me dérange pas. J’aime la liberté de parole », a-t-il rétorqué à ce sujet.

M. Couillard est également resté de glace face aux nombreuses questions remettant en cause le degré de préparation de son équipe de campagne dans la foulée de la controverse entourant l’éviction du député François Ouimet au profit d’Enrico Ciccone dans Marquette.

L’organisation du Parti libéral du Québec est « très bien rodée », et a même des « kilomètres d’avance » par rapport à la campagne électorale de 2014. Il n’y a « aucune commune mesure » entre le degré de préparation pour ces deux campagnes, a-t-il assuré.

Enrico Ciccone d'abord approché par la CAQ

Selon les sources de Radio-Canada, Enrico Ciccone, a d'abord approché la CAQ avant de se tourner vers le PLQ pour obtenir un « comté sûr ».

Selon ces sources, M. Ciccone a mandaté un émissaire pour contacter le parti de François Legault afin de promouvoir l'idée d'une candidature aux prochaines élections.

Cet émissaire a envoyé un courriel à un député caquiste; le président de la CAQ, Stéphane Le Bouyonnec, a par la suite directement contacté M. Ciccone pour souligner l'intérêt du parti.

L'ex-hockeyeur souhaitait se présenter dans la circonscription de Blainville, dans les Laurentides. Petit problème : celle-ci est représentée par le député caquiste Mario Laframboise, une grosse pointure pour la CAQ.

Le parti de François Legault a alors proposé à M. Ciccone de se lancer dans Vaudreuil, actuellement défendue par la whip adjointe du gouvernement, Marie-Claude Nichols, une libérale qui l'avait emporté avec plus de 61 % des voix en 2014.

Les négociations n'ont toutefois pas abouti, et Enrico Ciccone a refusé la proposition.

Ce dernier s'est alors tourné vers le Parti libéral du Québec, qui lui a offert une circonscription sûre, soit celle de Marquette.

En entrevue au Téléjournal Montréal, sur les ondes de Radio-Canada, M. Ciccone a pourtant affirmé que le premier contact avec la CAQ était venu de M. Le Bouyonnec.

« J'ai reçu un coup de téléphone [...], on m'a demandé une rencontre dans un restaurant du centre-ville de Montréal au mois d'avril », a-t-il déclaré.

M. Ciccone a d'ailleurs confirmé à Gravel le matin avoir rencontré M. Le Bouyonnec. Mais il dit qu’au terme de la rencontre, il a compris que ce n'était pas pour lui.

Moi, je travaille avec mon cœur, pas avec ma tête : je l’ai pas ressenti, je suis parti. Enrico Ciccone

Pour expliquer son ralliement à la cause libérale, M. Ciccone a évoqué les positions du PLQ sur la question de l'immigration. « Je crois comprendre que de l'autre côté on est un peu plus restrictifs. »

Il souligne d'ailleurs que cette fois, en juin, lors de la rencontre avec les représentants libéraux, il l'a « ressenti ».

À lire aussi:

Investiture libérale : Couillard n'a pas respecté sa parole, dénonce le député Ouimet

« Couillard va perdre des plumes » après avoir écarté François Ouimet, affirment des électeurs