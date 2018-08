Toujours perturbé par l'événement qui a coûté la vie au chauffeur du véhicule en panne, le Sherbrookois souhaite sensibiliser les automobilistes au respect du corridor de sécurité.

Le remorqueur venait tout juste de rentrer au travail lorsqu'il a été appelé se rendre sur l'autoroute 10 à Bromont pour dépanner le camionneur en panne. Sur place, tout s'est passé extrêmement rapidement, signale Daniel Perron.

Pour une raison qui demeure inconnue, une remorqueuse remorquant un véhicule lourd aurait été emboutie par un autre véhicule lourd circulant en direction de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

En arrivant sur l'autoroute 10, j'ai vu mon client en panne alors je suis allé me stationner en avant de lui. Après avoir installé mes cônes de sécurité, j'ai dit au client que je voulais appeler du renfort parce qu'il y avait beaucoup de trafic et je ne voulais pas qu'il y arrive une bad luck. Tout s'est passé en une fraction de seconde. La circulation était dense et en tournant la tête j'ai vu le véhicule foncer sur lui. Ça été aussi vite qu'un éclair. J'ai crié il faut qu'on se sauve! Daniel Perron, remorqueur impliqué dans un accident de la route

Selon le remorqueur qui compte 12 ans d'expérience, le corridor de sécurité est trop peu souvent respecté.

« On a beau mettre nos cônes ou mettre notre camion en déviation, les gens sont attirés par les flash et ce qui passe. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne changent pas de voie. C'est dangereux! Il faut que les gens se mettent à notre place, c'est nos vies qu'on risque », ajoute Daniel Perron.

D'autres réactions

L'association professionnelle du dépannage du Québec abonde dans le même sens. Le regroupement fait présentement des démarches afin de vérifier la possiblité de munir les véhicules de dépannage de gyrophares jaunes pour alerter les automobilistes lorsqu'il y a une situation d'urgence aux abords de la route.

« Dans notre cas nous ne sommes pas des véhicules d'urgence mais on pratique une activité d'urgence. On a beau avoir placé des normes en 2012 avec le gouvernement, on constate que certains paramètres d'analyse ont changé aujourd'hui. Les automobilistes doivent être sensibilisés au fait que les règles liés aux gyrophares rouges dont sont munis les véhicules d'urgence sont les mêmes pour les véhicules dotés de gyrophares jaunes comme sur les remorques », explique Réjean Breton, président et directeur général de l'Association des professionnels du dépannage du Québec.

Daniel Perron, qui s'en sort avec plusieurs côtes cassées, les clavicules fraturées et un affaissement des poumons, remercie la vie d'être encore en vie.