La fumée provenant de Colombie-Britannique et d’Alberta pourrait rester dans le ciel du Manitoba jusqu’à la fin du mois d’août. Les abeilles s’adaptent en conséquence. « Pour les abeilles, la fumée fait un peu comme si c’était une journée nuageuse, commence Chris Kirouac, apiculteur chez Beeproject Apiaries. Ça les force à rester dans la ruche plus qu’habituellement. »

Les abeilles récoltent alors moins de nectar, amenant ainsi moins de nourriture dans la ruche.

Les effets [sur les abeilles] dépendent de la durée de ce type de météo. Chris Kirouac, apiculteur chez Beeproject Apiaries

Dans le cas actuel, cela commence à faire « un peu long », poursuit l’apiculteur. « C’est comme pendant une semaine de pluie et les abeilles ne travaillent pas quand il pleut », ajoute Chris Kirouac.

Il est cependant difficile d’évaluer l’impact de la fumée. Ce qui est certain en revanche, c’est que « pour le moment, elles ne vont pas sur les fleurs pour les polliniser et ne créent pas de miel ». Reste qu’elles ne vont pas pour autant mourir de faim car, selon l’apiculteur, elles mangent ce qu’elles ont déjà créé au cours de l’été.

Les abeilles ont besoin de soleil et de chaleur pour travailler. Chris Kirouac, apiculteur chez Beeproject Apiaries

Le goût du miel n'est pas altéré

Par ailleurs, il est peu probable que le goût du miel soit modifié à cause de la fumée. « On n’a pas d’expérience où les effets de la fumée étaient assez importants pour changer le goût du miel », insiste Chris Kirouac.

Tous les miels mis sur le marché doivent être contrôlés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), selon l’apiculteur. « On n’a jamais reçu un message [de l’ACIA] nous disant qu’il y avait un problème. »

Se préparer déjà pour l’hiver

Selon Chris Kirouac, la fin de la saison arrive bientôt. Il a fait très chaud et les fleurs ont fleuri quelques semaines en avance par rapport aux années précédentes. L’apiculteur commence donc déjà à se préparer pour l’automne.

L’automne et l’hiver sont les saisons les plus dures pour les abeilles. Chris Kirouac, apiculteur chez Beeproject Apiaries

« On surveille les maladies et on doit faire attention à ne pas enlever trop de miel et de pollen, pour les protéines. On doit s’assurer que les reines [sont en bonne forme] », conclut-il.

D’après une entrevue de Geneviève Murchison