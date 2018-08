Ce verdict d'inaptitude a surpris tout le monde au palais de justice de Chicoutimi vendredi matin, puisque ce genre de situation est plutôt rare.

Dans son rapport de 12 pages, le juge Richard P. Daoust précise que Karl-Emmanuel Villeneuve n'a pas la capacité de comprendre les accusations auxquelles il fait face et ne peut pas donner un mandat clair à son avocat pour le représenter. Un examen psychologique avait été demandé à la suite des propos inquiétants qu'il tenait lors de l'interrogatoire.

Selon son avocat, on ne peut plus considérer qu’il s’agit du suspect numéro un dans l’affaire. Les enquêteurs et les policiers ont d'ailleurs repris leur travail et rencontrent de nouveau les témoins.

L'accusé, dont la condition requiert une médication, sera pris en charge par un psychiatre. Le docteur St-Hillaire, qui a procédé à l'examen, recommande d'investiguer sur les causes de sa psychose.

Karl-Emmanuel Villeneuve devrait revenir devant le tribunal lorsqu'il sera jugé apte à comparaître. La limite pour sa comparution est le 17 août 2020.