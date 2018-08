Reportage et texte de Marie-Eve Dumulong

La majorité des participants sont de nouveaux arrivants francophones. Cet atelier vise leur intégration.

Il est un prétexte pour briser l'isolement, socialiser et apprendre comment mieux s'intégrer dans la société d'accueil, tout en découvrant les plats culinaires du monde, dans un environnement convivial.

Chaque mois, un chef différent propose un menu selon ses origines et ses spécialités.

Il présente différentes techniques de cuisson, de préparation des aliments et des plats. Puis, il partage les tâches entre les participants.

L’atelier dure trois heures et à la fin, tous les participants partagent ensemble le repas préparé avec le chef.