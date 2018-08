Une réforme qui dérange l'Union soviétique

L’expression de « Printemps de Prague » désigne la tentative de libération du régime totalitaire qui gouverne en Tchécoslovaquie depuis 1948.

Récapitulons le fil des événements. Au début de l’année 1968, Alexandre Dubček et Ludvik Svoboda deviennent les têtes dirigeantes des communistes tchécoslovaques.

Leur ascension se révèle une surprise. Celle-ci, décidée par le président soviétique Leonid Brejnev, vise à briser le vent de contestation qui érode le pouvoir communiste en Tchécoslovaquie.

Mais le plan de Leonid Brejnev échoue. Alexandre Dubček et Ludvik Svoboda s’érigent rapidement en réformateurs.

Les deux dirigeants proposent un programme d’assouplissement du régime. La liberté de la presse, le multipartisme, le droit de circuler sans entraves sont réintégrés. La politique étrangère tchèque fait la promotion de bonnes relations avec les pays occidentaux. Certains points de l'idéologie dominante sont remis en question.

Après vingt ans d’hiver imposé par l’Union soviétique, les Tchèques renouent avec le printemps qui s’épanouit depuis Prague.

À Moscou, le président Brejnev grince des dents. Il juge ce printemps praguois extrêmement dangereux pour le contrôle qu’exerce l’Union soviétique sur l’ensemble des pays d’Europe de l’est.

L'hiver doit succèder au printemps

Durant l’été 1968, Leonid Brejnev décide de tuer dans l’œuf la réforme tchécoslovaque. Dans la nuit du 20 au 21 août, à la stupéfaction générale, les armées russes, polonaises, bulgares, hongroises et est-allemandes envahissent la Tchécoslovaquie.

La population ne peut qu’opposer une résistance pacifique à cette agression. Quant à Alexandre Dubček et Ludvik Svoboda, ils sont rapidement limogés. L’hiver se réinstalle en Tchécoslovaquie. Les Tchèques devront l’endurer et grelotter pendant plus de vingt ans encore.

Radio-Canada et l'invasion de la Tchécoslovaquie

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Reportage d'août 1968

Le service des nouvelles de Radio-Canada conserve des témoignages de l’époque sur cet événement. En août 1968, le journaliste Gilles Moreau propose un compte-rendu de l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie. Le choix des mots que le journaliste utilise indique bien l’indignation que l’action soviétique a provoquée en Occident.

Les Soviétiques étaient accueillies de façon non équivoque par ceux qui les avaient libérés en 1945. Mais rien ne pouvait arrêter cette marée de camions et de blindés. Gilles Moreau

L’onde de choc créée par l’entrée des soldats soviétiques à Prague a été ressentie jusqu’au Canada.

Le 9 septembre 1968, l’animateur Fernand Séguin de l’émission Le sel de la semaine, est entouré d'invités qui ont vécu, ou ont été des témoins privilégiés, de l’événement.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Le sel de la semaine, 9 septembre 1968

Parmi ceux-ci se trouvent l’acteur québécois Jean Lajeunesse et sa conjointe Janette Bertrand Lajeunesse. Le couple revient d’un voyage en Europe centrale. Ils ont séjourné plusieurs jours en Tchécoslavaquie. Ils ont pu constater en discutant avec les Tchèques que ceux-ci approuvaient dans leur immense majorité les réformes d'Alexandre Dubček et de Ludvik Svoboda .

À leur retour au Canada, les deux artistes apprennent que l’Union soviétique a envahi la Tchécoslovaquie. Jean Lajeunesse partage son immense surprise face à cette invasion. Jamais il n’aurait pensé que les Soviétiques oseraient attaquer ce pays tant il était uni dans son désir de récupérer sa liberté.

Alors là, je n’en croyais pas mes oreilles. Après avoir vécu tout ça à Prague. Après avoir cru, comme tous les Tchèques, que leur régime pouvait s’humaniser, se démocratiser, se libéraliser. Jean Lajeunesse

La fin abrupte du Printemps de Prague a laissé un goût très amer à bien des gens. Aux Tchèques tout d’abord, mais aussi à tous ceux qui espéraient que le communisme pouvait être réformé de l'intérieur.

Vingt ans plus tard, en 1988-1989, la démocratie sera restaurée en Tchécoslovaquie par ce qu’on appelle la révolution de velours.