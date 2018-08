Il doit jongler entre un tweet controversé qu'il a posté début août, qui a suscité une pagaille boursière, la révélation dans les médias d'enquêtes sur les informations concernant un des modèles de Tesla, et la plainte d'un ancien employé.

L'année écoulée a été l'année la plus difficile et la plus douloureuse de ma carrière [...] C'était atroce. Elon Musk, au New York Times