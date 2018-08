Deux fillettes caressent amoureusement le museau d'un cheval tandis qu'un homme à l'accent du sud des États-Unis leur explique que l'animal travaille pour la police.

Puis, quelqu'un crie : Coupez!

Et les caméras s'éteignent.

La ferme verdoyante où se déroule l'action n'est pas le sud des États-Unis, mais Newmarket, au nord de Toronto.

Ici se déroule le tournage de Ponysitters Club, une nouvelle série de Netflix. L'histoire se déroule dans un ranch où des enfants s'occupent d'animaux. La série a été lancée la semaine dernière et est déjà disponible dans plus de 100 pays et doublée dans 21 langues.

C'est aussi un rêve devenu réalité pour les enfants qui y participent.

C'est super cool , s'exclame Zyon Allen, 12 ans. Le garçon est originaire de Brampton et il joue l'un des rôles principaux dans Ponysitters Club.

Je regarde les épisodes dans différentes langues, juste pour voir comment c'est. Au début, on se dit : "Oh, mais ce n'est pas moi, mais c'est tellement cool!" Zyon Allen, acteur

Zyon Allen, 12 ans, est originaire de Brampton. Photo : Radio-Canada/Gary Morton

L'Ontario a le vent dans les voiles

Cette série n'est qu'un exemple parmi d'autres du bond de productions cinématographiques et télévisuelles dans la province, en partie grâce à Netflix et d'autres services de diffusion en ligne.

Justin Cutler, le commissaire du Film à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario, dit remarquer une forte augmentation du nombre de plateformes en ligne qui nous approchent .

Selon lui, l'industrie du cinéma et de la télévision crée désormais 32 000 emplois par année, et ajoute au moins 1,6 milliard de dollars à l'économie.

Autre raison à cet essor marqué cette année : Netflix s'est engagé l'automne dernier à investir au moins 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans la production de contenus originaux au Canada.

Le gouvernement canadien, de son côté, s'est engagé à ne pas taxer les services du géant américain de la diffusion de contenu télévisuel en continu.

M. Cutler affirme toutefois qu'il n'y a pas seulement une augmentation de productions vers la diffusion en ligne, mais aussi pour le cinéma et la télévision traditionnels.

Justin Cutler, le commissaire du Film à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario Photo : Radio-Canada/Lorenda Reddekopp

De son côté, Beth Stevenson, productrice de Ponysitters Club, travaille dans le cinéma et la télévision depuis des décennies. Elle considère que les services en ligne ont changé le jeu, avec des délais beaucoup plus rapides et des séries immédiatement disponibles sur les marchés mondiaux.

Elle ajoute que si la série qu'elle produit avait été diffusée sur les réseaux de télévision traditionnels, cela aurait pris entre deux et trois ans pour atteindre d'autres continents.

Quant aux productions ontariennes, elles vont des romances aux séries pour enfants.