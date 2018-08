Vingt mille Néo-Brunswickois n’ont pas accès à des soins de santé primaires, selon l’Association. Et le pourcentage des Néo-Brunswickois qui ont un médecin de famille, mais qui peuvent le voir en cinq jours ou moins n’était que de 56 % l’an dernier, selon un récent sondage du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick.

On a des infirmières praticiennes prêtes à remplir tous les trous qui existent présentement dans le système , lance Karen Frenette, présidente de l’Association des infirmières du Nouveau-Brunswick, en entrevue à l'émission le Réveil du N.-B. de Radio-Canada.

En fait, l’association fait pression depuis des années sur le gouvernement provincial pour qu’il accepte de faire une plus grande place aux infirmières praticiennes dans le réseau de la santé.

Des barrières

Il y a beaucoup de barrières , reconnaît-elle. Il y a des réticences de la part des médecins, dit-elle, à permettre à des infirmières praticiennes de pourvoir des postes de médecins.

Mais elle note qu’il y a des postes de médecins qui ne trouvent pas preneurs depuis longtemps dans diverses régions du Nouveau-Brunswick. Pourquoi pas utiliser les infirmières praticiennes qui sont ici, qui ont eu la formation et qui sont prêtes à rentrer dans ces postes-là? , propose-t-elle.

L'examen d'entrée NCLEX-RN

Mme Frenette affirme d’autre part que le prochain gouvernement devra s’attaquer à la pénurie des infirmières dans la province, mais elle refuse de commenter la controverse sur l’examen d’entrée en français à la profession d’infirmières, auquel un grand nombre de candidates échouent, ce qui contribue indirectement à cette pénurie.

Présentement, à cause de l’action en justice, on n’est pas capable de commenter , explique-t-elle. Deux organismes acadiens ont intenté une poursuite en justice par rapport à cet examen, le NCLEX-RN, qui viole les droits linguistiques des candidates francophones, selon eux, notamment parce qu’il est mal traduit et que les guides de préparation ne sont disponibles qu’en anglais.

Le taux de réussite des finissantes en sciences infirmières de l’Université de Moncton est passé de 91 % à 32 % après l’adoption de cet examen en 2014.

L’Association des infirmières prévoit rencontrer des représentants des différents partis pour présenter ses idées au cours de la campagne électorale qui se mettra en branle la semaine prochaine.