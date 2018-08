La surface de jeu sera installée à l’aréna communautaire de Sudbury.

Si le Five doit jouer son premier match vers la fin du mois de novembre, son vice-président des opérations, Bob Johnston, ne semble pas s’inquiéter.

Je sais que la Ville s’en occupe bien et que l’appel d’offres stipule que le plancher doit être fabriqué et livré avant la fin du mois d’octobre , affirme-t-il.

Il admet qu’il pourrait y avoir des retards, mais indique que dans ce cas, la location temporaire d’un plancher pourrait être une option viable.

Les trois offres reçues par la Ville émanent des entreprises Westpoint Construction, Horner Flooring Company et Gym-Con Ltd.

Le vice-président des opérations du Five de Sudbury, Bob Johnston. Photo : CBC/Benjamin Aubé

Partage de la facture

Selon le gestionnaire de projets de la Ville, Dave Shelsted, le coût total du terrain, qui sera compris entre 200 000 $ et 250 000 $, sera partagé équitablement entre le Five et la municipalité.

La Ville en sera la propriétaire et sera responsable des réparations.

M. Johnston ajoute que l'équipe de basketball devra débourser entre 7000 $ et 10 000 $ par match disputé à domicile pour se servir du plancher de bois franc.

Cela permettra à la Ville de récupérer les revenus qu’elle aurait récoltés en louant la glace au public et c’est une charge de moins pour les contribuables. Bob Johnston, vice-président des opérations du Five de Sudbury

Le plancher de bois franc sera installé, pour l'instant, à l'aréna du centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada/Natacha Lavigne

La durée de vie du plancher est de huit à 10 ans.

M. Shelsted précise que le plancher de bois sera déplacé vers l’aréna du chemin Kingsway, si ce dernier est construit.

Le propriétaire du Five de Sudbury est l'homme d'affaires sudburois Dario Zulich, qui détient aussi le terrain où serait érigé le nouvel aréna, si le projet va de l'avant.

Avec les informations de Benjamin Aubé de CBC.