C'est le cas de la coopérative Saint-Léon à Labrecque qui accueille de nombreux cueilleurs, dont plusieurs touristes.

Le porte-parole Éric Simard affirme que l'autocueillette est de plus en plus populaire. On y retrouve beaucoup de jeunes familles qui repartent avec deux ou trois paniers de bleuets de quatre litres.

Il prévoit une année record.

On n’a pas eu beaucoup de perte cette année, les champs sont garnis et la clientèle est au rendez-vous chaque année. À date, on s'en va vers une année record. Éric Simard, coopérative Saint-Léon, Labrecque

Les bleuets sont vendus 3 $ la livre pour l'autocueillette, mais on vend également des fruits sur place.