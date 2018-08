Yvan Pedneault, Renee Wilkin, Pascal Dufour, Jérôme Couture, Philippe Berghella (en alternance) partagent la scène depuis plus d’un an. « On a des petits moments d’humour entre nous, les gens nous disent que ça se reflète sur scène, on a une belle complicité, explique Pascal Dufour. On est moins cérébral, on est plus du coeur! »

Il pourrait y avoir un Britishow, 2, 3 ou même 12, il ne manquerait pas de répertoire à chanter! Renee Wilkin, interprète

Aucune modification n’a été apportée au spectacle depuis sa création mis à part quelques ajouts au rappel. Après une cinquantaine de représentations, c’est surtout l’aisance sur scène dont fait preuve l’équipe qui propulse le spectacle selon Renee Wilkin.

« Certains nous disent qu’ils reviennent pour une deuxième fois, la réaction est très bonne partout. On sent la nostalgie souvent dans le public, les réactions », se réjouit-elle.

Des projections derrière les artistes permettent de comprendre une grande partie de l’histoire récente de l’Angleterre. Pascal Dufour est ravi que le spectacle permette de faire de belles découvertes. « Les gens nous disent souvent ''ha! On est surpris parce qu’on ne pensait pas que tel ou tel artiste était britannique''. Je pense que les jeunes découvrent aussi certaines pièces. »