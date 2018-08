Plus de 300 prêtres ont agressé au moins 1000 enfants et ont été couverts par l'Église catholique de la Pennsylvanie, selon une enquête des services du procureur de l'État publiée mardi. Certaines de ces victimes seraient Canadiennes.

Le rapport indique qu'après leur séjour en Ontario pour recevoir leur traitement, plusieurs prêtres ont continué d'avoir des comportements indécents une fois revenus aux États-Unis.

En 1984, peu de temps après avoir reconnu avoir agressé sexuellement un enfant de 14 ans, le révérend John Connor, de la Pennsylvanie, a été envoyé à l'Institut Southdown, qui se trouve à environ 65 km au nord de Toronto.

Après huit mois de traitement, M. Connor a pu rentrer chez lui, mais avec la mise en garde des professionnels de l'institut à ses supérieurs qu'il ne devrait plus travailler avec des adolescents.

Le révérend finira tout de même assigné par l'Église à une paroisse à Conshohocken, pour travailler avec une école primaire afin d'« éduquer les jeunes ».

Le rapport, rédigé par un jury populaire auquel avaient été soumises les conclusions de l'enquête, est l’un des plus exhaustifs sur les abus sexuels commis par le clergé. Il évoque des agressions sexuelles sur certaines victimes présumées qui avaient moins de dix ans. Photo : Radio-Canada

Le rapport du procureur de l'État indique que dans l'affaire Connor, ce dernier n'a jamais été jugé parce que les avocats de l'Église ont négocié un accord afin que son casier judiciaire soit effacé s'il admettait l'allégation d'agression et évitait d'être à nouveau arrêté pendant une année.

L'évaluation mentale de l'Institut Southdown précise pour sa part que John Connor « agit sexuellement avec une préférence pour les jeunes garçons à la fin de leur adolescence », notamment en raison de son problème de dépendance à l'alcool.

Après son traitement toutefois, l'Église lui a non seulement donné des missions où il avait à nouveau des responsabilités avec des adolescents, mais elle a aussi omis d'avertir les paroissiens de l'église qu'il était un agresseur reconnu d'enfants , indique le rapport.

Toujours selon cette enquête du procureur, un homme affirmera aussi plus tard que de 1986 à 1988, alors qu'il avait entre 12 et 14 ans, il aurait été agressé à plusieurs reprises par John Connor.

Dans un autre cas, il s'agit du révérend Thomas C. Kelley, accusé de conduite sexuelle inappropriée avec au moins cinq victimes, âgées de 18 à 25 ans, à l'école secondaire ou lors de séminaires. Le révérend aurait eu des relations sexuelles avec ses victimes à Odessa.

À l'automne 1995, il a également été envoyé à l'Institut Southdown pour une évaluation d'une semaine.

Il a été déterminé que M. Kelley devrait avoir un ministère restreint qui l'empêcherait d'avoir contact avec tout jeune paroissien , selon le rapport.

Le révérend est ensuite resté plusieurs mois à l'institut pour suivre un traitement au cours duquel il a réfléchi à sa conduite à Odessa et a décidé qu'il n'était pas prêt à cesser de servir Dieu .

Au cours des années qui ont suivi, M. Kelley a passé la majeure partie de son temps en tant que prête dans le diocèse de San Angelo, au Texas.

Le rapport du grand jury accuse le cardinal Donald Wuerl, archevêque catholique de Washington, d’avoir aidé à protéger certains prêtres coupables d’agressions sexuelles sur des enfants alors qu’il était évêque de Pittsburgh de 1988 à 2006. Photo : Associated Press/Susan Walsh

Un autre révérend, John Hoehl, a été admis à Southdown à la suite d'un rapport sur des abus sexuels en 1986. Il a suivi un traitement pendant environ six mois et a ensuite pu rentrer aux États-Unis.

Au cours de son traitement, le directeur de Southdown a déclaré que M. Hoehl avait dit avoir eu des rapports sexuels avec plusieurs adolescents quand il était directeur d'une école secondaire catholique à Baden, en Pennsylvanie.

L'évaluation de l'institut a conclu que le révédend était un pédophile. Cette évaluation a été remise au diocèse de Pittsburgh.

John Hoehl sera nommé plus tard comme conseiller pédagogique auprès du secrétaire de l'éducation du diocèse. Il a également été nommé aumônier dans un hôpital, stipule le rapport.

C'est l'expiration du délai de prescription qui a finalement empêché le prêtre d'être arrêté et inculpé pour agressions sexuelles sur des mineurs.

Le Vatican a exprimé jeudi sa « honte » et sa « douleur » après la révélation en Pennsylvanie, dans le nord-est des États-Unis, d'abus sexuels perpétrés sur plus de 1000 enfants par des centaines de prêtres pendant des décennies. Photo : Associated Press/Luca Zennaro