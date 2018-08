C'est la première fois qu'on voit autant de mortalités, oui. On a vu de la truite, du saumon, de la carpe et un peu de barbotte aussi. On n’a jamais vu ça autant , affirme Pierre Moreau, président de l'Association des propriétaires de chalet du lac Unique.

Pierre Moreau juge que les algues bleues présentes dans le lac sont responsables de la situation.

C’est attribuable aux algues bleues parce qu’avec les algues bleues, l’absence d’oxygène dissous dans le lac nuit aux poissons énormément , dit-il.

Les algues bleues constituent un problème dans le lac Unique depuis plusieurs années. La première éclosion majeure était en 2012 , précise M. Moreau.

Des riverains ont fait des efforts depuis ce moment pour améliorer la situation, explique M. Moreau. Il mentionne l’aménagement de cours d’eau tributaires du lac, le reboisement des berges du lac, et l’amélioration du système septique de certaines propriétés.

Mais avec des éclosions à répétition comme on voit cette année, cette deuxième année consécutive, une éclosion importante, il faut vraiment attaquer le problème de front , dit-il.

Les algues bleues menacent l'équilibre écologique du lac Unique, explique Pierre Moreau. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau

L'Association des propriétaires de chalets envisage toujours d’employer une technique mise au point par une entreprise des Pays-Bas qui consiste à émettre des ultrasons pour empêcher la prolifération des cyanobactéries. Cette solution serait mise en oeuvre pendant une dizaine d’années.

Pour une période 10 ans, ce programme-là nous coûterait environ un demi-million , estime Pierre Moreau.

Les propriétaires de chalet seront bientôt convoqués à une réunion extraordinaire où une proposition leur sera soumise. S’ils l’acceptent, l’association cherchera ensuite à obtenir l’appui financier des divers ordres de gouvernement.

Les abords du lac Unique comptent environ 90 propriétaires de chalets ou de résidences permanentes, indique Pierre Moreau.