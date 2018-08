L’Arabie Saoudite a demandé à tous ses citoyens de quitter le Canada pour protester contre un gazouillis de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, qui demandait la libération de militants saoudiens pour les droits de la personne, Raif et Samar Badawi.

Les médecins résidents saoudiens sont nombreux dans plusieurs départements de l’hôpital, selon le Dr Oxner.

Par exemple, 24 d’entre eux travaillent en chirurgie, soit près du tiers de tous les médecins résidents de cette unité. En tout, il y a 59 médecins résidents saoudiens à l’Infirmary.

Ils fournissent de précieux services, affirme le Dr Oxner. Nos résidents en chirurgie sont connus pour leur travail acharné; ils travaillent de longues heures chaque semaine.

Une surcharge pour les autres médecins

S’ils partent, les chirurgiens permanents et les autres résidents devront prendre la relève et travailler davantage, dit-il. Il estime que cette solution ne sera pas viable à long terme.

La régie de santé de la Nouvelle-Écosse dit consulter les médecins, la faculté de médecine de l’Université Dalhousie et le ministère de la Santé pour mesurer l’impact du départ éventuel des résidents saoudiens.

Selon une porte-parole, Kristen Lipscombe, des solutions seront annoncées au cours des prochains jours.

Les résidents saoudiens se préparent à partir

Le régime saoudien a donné jusqu’au 31 août à ses ressortissants qui étudient au Canada pour rentrer au pays. Le doyen adjoint responsable des médecins résidents à l’Université Dalhousie, Andrew Warren, a déjà recommandé par courriel que tous les résidents saoudiens soient libérés de leurs tâches pour préparer leur retour.

M. Warren rappelle que l’Université Dalhousie accueille depuis longtemps des étudiants saoudiens dans son programme de médecine. Ils ont grandement contribué au fil des années aux soins de santé dans la province, dit-il. Il espère que les relations entre le Canada et l’Arabie Saoudite se normaliseront et qu’il sera de nouveau possible de compter sur ces étudiants.