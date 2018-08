Selon le cofondateur Alexandre Caron, il n’a jamais eu autant d’exposants sur le site où l’on retrouve 80 brasseurs. Des bières qui sont parfois difficiles à trouver seront disponibles.

« On a sur le site 20 camions de rue, une dizaine d’autres produits, comme du cidre, d’autres boissons. On retrouve du vin et des cocktails pour les gens qui aiment un petit peu moins la bière », précise-t-il.

Le passionné croit tout de même que le Festibière est l’endroit idéal pour découvrir la bière si on ne l’aime pas.

Le Festibière de Québec se déroule aux Quais d’Espace 400e dans le Vieux-Port. Photo : Radio-Canada/Claudia Genel

Les curieux peuvent également demander conseil aux nombreux experts qui peuvent les guider dans leur recherche.

Alexandre Caron remarque que la bière a le vent dans les voiles au Québec depuis quelques années.

« Il y a plusieurs brasseurs qui sont devenus très réputés au fil du temps au Québec. Quand on a commencé à faire le Festibière, il y avait 60 permis de microbrasserie environ au Québec. On est rendu au-dessus de 200 », souligne-t-il.

Avec les informations de Claudia Genel