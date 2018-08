Alors que la pratique d’une activité sportive est souvent encouragée pour aider les jeunes à s’épanouir, la compétition qui l’entoure peut, à l’inverse, entraîner des effets destructeurs.

C’est le constat que fait quotidiennement l’ancien hockeyeur professionnel Bob Wilkie, reconverti en mentor mental du sport, lors de ses consultations auprès des jeunes athlètes canadiens.

La bonne santé mentale dans le sport est négligée. Bob Wilkie, fondateur de la société I got mind

« Les parents vont dépenser des milliers de dollars par an en équipement et entraînements physiques, délaissant la partie la plus importante d’un jeune athlète : sa santé mentale », regrette-t-il.

Lui-même avoue avoir longtemps souffert de dépression et de crises de panique. Une expérience traumatisante qu’il souhaite mettre à profit pour venir en aide aux jeunes sportifs de haut niveau.

« Il faut qu’ils apprennent à communiquer, à comprendre vraiment qui ils sont et ce qu’ils veulent, à identifier les obstacles à venir. »

Soutien parental

Un travail que le jeune athlète ne peut faire sans l’appui de son entourage, ses parents en tête, rappelle le travailleur social Shawn O’Grady. « Les adultes doivent maximiser le potentiel des enfants et ne pas leur nuire en imposant des punitions trop intenses. »

Reconnaître que l’on a besoin d’aide ne doit plus être considéré comme une faiblesse, mais, au contraire, comme une forme de courage. Shawn O’Grady, travailleur social

Tout au long de cette tournée pancanadienne, Bob Wilkie et Shawn O’Grady inviteront différents athlètes et personnalités du monde sportif pour intervenir et enrichir les débats.

La tournée prévoit de s’arrêter dans neuf villes du pays, à raison d’une ville par mois.

Elle commencera le 18 octobre à Calgary, pour se poursuivre le 29 novembre à Edmonton et le 13 décembre à Vancouver, avant de partir plus à l'est l'an prochain.

