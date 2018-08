L'organisme fédéral indique que la construction de l’oléoduc peut débuter sur 96 % du tracé entre le terminal albertain et la station de pompage située au nord de Kamloops, sous réserve d’autres permis et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

L’approbation de l’Office national de l’énergie signifie que le projet respecte les conditions requises pour la portion du trajet concernée. L’organisme précise que 72 % du projet est approuvé.

Les audiences portant sur la dernière portion de l'oléoduc, entre Kamloops et Burnaby, doivent débuter à Chilliwack en octobre.