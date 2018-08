Un texte de Raphaël Beaumont-Drouin

Ce n’est pas d’hier que la question du nucléaire survient en Saskatchewan. Le porte-parole de SaskPower, Jonathan Tremblay, estime que c'est dans l'air depuis au moins les années 1970.

La province possède une des plus grandes réserves d’uranium au monde, mais utilise toujours le charbon et le gaz naturel comme principales sources d'électricité.

Afin de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, le gouvernement saskatchewanais veut se tourner vers d’autres sources d’énergies, renouvelables ou moins polluantes.

Il planifie donc que la moitié de l’énergie de la Saskatchewan provienne de sources renouvelables d’ici 2030. Une recommandation fait par SaskPower dans la stratégie saskatchewanaise pour le climat, publiée en décembre 2017.

Parmi les solutions considérées par SaskPower comme étant moins polluantes il y a l’énergie éolienne, solaire, et géothermique.

Pour ce qui est du nucléaire, Jonathan Tremblay répond que même si cette énergie est efficace et émet peu de CO2, son implantation en Saskatchewan serait difficile.

« Un des problèmes-clés avec le nucléaire, c’est que c’est trop gros pour notre grille [éléctrique] », résume-t-il.

Implanter une centrale comme celles de l'Ontario déséquilibrerait le réseau de distribution d'électricité de la Saskatchewan, selon M. Tremblay.

Un constat partagé par John Root, directeur du Centre canadien de l’innovation nucléaire Sylvia Fedoruk à Saskatoon.

« Le modèle d’usine nucléaire canadienne est trop gros pour notre nombre d’habitants. Ça ne ferait pas juste donner une charge d’énergie de base. Ça alimenterait tout », conclut-il.

La plus petite centrale nucléaire au pays, la centrale de Pickering située sur les rives du lac Ontario, a une capacité de production de 3100 mégawatts (MW). En comparaison, la Saskatchewan avait une capacité de production totale de 4558 MW en 2016, d'après les données de l’Office national de l’énergie.

Jonathan Tremblay affirme que même une usine trois fois plus petite que Pickering serait trop encombrante pour la grille électrique saskatchewanaise.