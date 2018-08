« Bienvenue à mon gala ComediHa! sous le thème de la musique », a lancé celle qui anime pour la première fois un gala d'humour.

En 2015, elle avait coanimé un spectacle au ComediHa! avec son mari Louis Morissette. Cette fois-ci, elle est revenue à Québec, mais seule.

« Savez-vous pourquoi un gala musical?, a-t-elle demandée. Parce que Louis n'est pas là. »

Une quarantaine d’humoristes et de comédiens ont participé à ce gala humoristique.

« Tous les numéros ce soir sont vraiment grandioses. Il y a beaucoup de monde sur le show », a souligné l’actrice Debbie Lynch White, qui incarnait La Bolduc dans le numéro d’ouverture après l’entracte.

Cent ans de musique féminine ont été revisités par Debbie Lynch White, Mélissa Bédard, Véronique Claveau, Élyse Marquis et Julie Ringuette.