Un texte de Johann Nertomb

La ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Carla Qualtrough, a signé jeudi un contrat de service de 10 millions de dollars avec l'organisme Neil Squire Society.

Cet organisme à but non lucratif est basé à Vancouver et oeuvre pour les handicapés de l'ensemble du pays depuis 30 ans.

L’organisme est en charge d'un projet pour l'intégration des personnes handicapées dans le milieu du travail par le biais de tutorat informatique, de formations en ligne et d’ateliers-conseils pour faciliter la recherche d’emploi.

La ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Carla Qualtrough. Photo : Radio-Canada/Johann Nertomb

Nous savons que si nous investissons dans Neil Squire Society, cela va aider beaucoup de Canadiens. Carla Qualtrough, la ministre fédérale de l'Accessibilité.

L'argent provient des 40 millions de dollars du budget annuel que le gouvernement fédéral consacre au fonds d'intégration des handicapés.

Sur les trois dernières années, cet organisme national a aidé plus de 1000 handicapés à intégrer le marché du travail, dont 30 pourcent de Britanno-Colombiens.