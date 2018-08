Une analyse de Michel C. Auger, animateur de Midi info

C’était oublier qu’en politique, les pires erreurs sont celles que l’on commet de son plein gré. Quand on se tire dans le pied ou qu’on compte dans son propre filet. Comme quand on congédie un député, à quelques heures de son investiture, même si on lui a promis qu’il serait bel et bien candidat.

Il n’y a rien de particulièrement compliqué à évincer un député pour amener du sang neuf, surtout quand, avec tout le respect qu’on doit à François Ouimet, il a passé près d’un quart de siècle à l’Assemblée nationale sans qu’on puisse attacher son nom à un dossier d’importance. C’est toujours difficile au plan humain de montrer ainsi la porte à quelqu’un qui n’a pas démérité, mais les partis politiques le font toujours à l’aube d’une campagne électorale pour apporter du sang neuf.

Dans ce cas-ci, tout est dans la manière. La moindre des choses pour un chef de parti est de rencontrer le député qui va être évincé « pour le bien du parti ».

C’est ce qui a blessé M. Ouimet, au point où il a convoqué une conférence de presse pour raconter sa version des choses, ce qui n’était certainement pas prévu par le bureau du premier ministre ou la direction du parti.

Dans ce cas-ci, tout le monde va d’autant plus facilement croire la version de M. Ouimet qu’il avait l’air tout à fait sincère et que Philippe Couillard ne l’a pas contredite. Le résultat, c’est que, pour le reste de la campagne électorale, ses adversaires vont s’en donner à coeur joie à remettre en question sa réputation d’homme de parole et sa sincérité.

Pas vraiment le scénario prévu par les stratèges libéraux, qui voulaient faire porter la campagne sur le fait que le chef de la CAQ, François Legault, changeait d’idée et de discours comme il change de chemise...

Un effet même dans le caucus libéral

L’effet du congédiement de François Ouimet s’est aussi fait sentir dans le caucus libéral. Plusieurs députés et même des ministres ont publiquement exprimé leur solidarité avec leur collègue de Marquette plutôt qu’avec leur chef. À quelques jours du déclenchement des élections, cela signale une équipe qui est loin d’être soudée derrière le chef, ce qui est pourtant une des caractéristiques essentielles d’une équipe gagnante.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, plusieurs membres de l’exécutif de l’association libérale de Marquette ont annoncé leur démission, donnant encore plus d’ampleur à la crise.

Or, historiquement, les divisions internes ont toujours fait mal aux libéraux. Ils perdent rarement une élection quand leur base est motivée, mobilisée et heureuse d’aller voter. À l’inverse, quand les libéraux se querellent entre eux, il y en a plusieurs qui peuvent bien décider de rester à la maison.

Mais il y a d’autres signaux qui indiquent que les libéraux ne sont pas aussi prêts pour la bataille qu’ils ne le voudraient. Avec une vingtaine de députés qui ne se représentaient pas — dont huit ministres — le parti au pouvoir avait plusieurs « beaux » comtés à offrir à des candidats éventuels.

Pourtant, la récolte de candidatures de prestige a été bien mince. Par exemple, le nouveau candidat dans Marquette, Enrico Ciccone, est sans doute quelqu’un de connu, mais il est difficile d’y voir une future vedette de la politique. En fait, à part la fiscaliste Marwah Rizqy, on a du mal à voir qui, parmi les nouveaux candidats, pourrait se retrouver à un poste important dans un éventuel Conseil des ministres.

Et il y a le cas Alexandre Taillefer. Le président de la campagne libérale y est allé – avant même la dissolution de l’Assemblée nationale – d’une attaque totalement exagérée contre François Legault, dont l’élection menacerait « la paix sociale ».

Voilà précisément le genre de diabolisation qui, en politique, se retourne presque inévitablement contre son auteur. Si vous accusez votre adversaire d’avoir des cornes, aussi bien vous assurer que le public puisse les voir.

Bref, voici précisément le genre de déclarations qui vont faire en sorte qu’on devrait voir M. Taillefer de moins en moins souvent d’ici le 1er octobre, de peur qu’il ne gaffe encore.

À la fin, tout cela est important, parce que les libéraux commencent la campagne électorale avec un retard – qui est loin d’être insurmontable, mais qui est bien réel – dans les sondages. Mais pour combler un tel retard, il faudrait réussir un parcours sans faute.