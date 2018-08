Celui qui est aussi président du comité du sport et du plein air fait cette proposition à la suite du refus de Québec de financer les rénovations de l'édifice Expo-Sherbrooke. La facture du projet s'élevait à six millions de dollars, dont la moitié aurait été payée par cette subvention de Québec.

On devait déjà prévoir des espaces pour l’escrime, le judo et le cheerleading, qui ont besoin d’être relocalisés parce que les endroits qu’ils utilisent présentement ne répondent pas à leurs besoins , explique Pierre Tremblay.

Pour le conseiller, il faut de toute manière trouver un autre endroit pour ces groupes. Il y aurait une possibilité d’utiliser une partie du centre de foires pour répondre aux besoins de ces différents organismes sportifs , propose-t-il.