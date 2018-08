Dans une présentation prébudgétaire au Comité des finances de la Chambre des communes, Airbnb indique que le gouvernement devrait reconnaître la nécessité d'adopter de nouveaux règlements et de nouvelles règles fiscales pour les activités de partage de logements.

Nous voulons être réglementés , affirme l'entreprise en ligne dans sa présentation de cinq pages. Toutefois, Airbnb demande à Ottawa d'éviter d'imposer aux hôtes Airbnb les règles qui régissent les hôtels traditionnels.

C'est que les hôteliers demandent depuis longtemps aux gouvernements de mieux encadrer les plateformes de locations à court terme. Ils affirment entre autres que ces dernières ne respectent pas les mêmes règles que celles imposées aux hôtels, notamment en matière de perception des taxes.

Ce qui est important, c'est que ces mesures tiennent compte de l'ampleur réelle de ce phénomène et de son impact sur les communautés , a nuancé M. Ball, en entrevue à Radio-Canada.

Le président de l'Association des hôtels d'Ottawa-Gatineau, Steve Ball. Photo : Radio-Canada

Un guide pour les gouvernements

L'Association des hôtels du Canada a par ailleurs dévoilé, jeudi, un guide destiné aux gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Elle y recommande des mesures à adopter pour contrôler la gestion des plateformes de locations à court terme.

L'organisme souhaite notamment voir les autorités mettre en place un système d'inscription obligatoire avec frais et des restrictions pour les résidences principales.

Les mesures suggérées dans le guide : Inscription obligatoire avec frais

Inscription sur la plateforme et frais

Restrictions pour la résidence principale

Plafond quant à l’utilisation

Normes en santé et sécurité

Exigences quant aux déclarations

Taxes et redevances

Application rigoureuse/pénalités Source : Association des hôtels du Canada

M. Ball espère que la Ville d'Ottawa s'inspirera de ce guide pour contraindre les propriétaires de logements à court terme à se doter de permis. Après tout, ils sont des entrepreneurs , a-t-il dit.

Le fédéral doit agir, disent les hôteliers

Dans la région de la capitale fédérale, les obligations diffèrent d'une municipalité à l'autre. De plus, seuls le Québec, la Colombie-Britannique et quelques villes canadiennes encadrent la location de logements à court terme.

L'Association des hôtels du Canada réclame une réglementation stricte et uniformisée des entreprises de type Airbnb. Elle souhaite que le fédéral force la main à toutes les provinces pour qu'elles les encadrent.

Le président-directeur général de l'Association hôtellerie Québec, Xavier Gret, croit lui aussi que le temps est venu de réglementer cette industrie.

Cette économie-là, il faut l'encadrer et il est temps, il est grand temps de le faire, parce que d'autres pays l'ont fait et on est en retard , a-t-il lancé.

Son association exhorte le gouvernement fédéral à percevoir la taxe sur les produits et services (TPS) et à obliger des plateformes comme Airbnb à partager les informations sur leurs hôtes avec l'Agence du revenu du Canada. Elle estime les pertes liées au manque d'encadrement à 100 millions de dollars annuellement.

Ce n'est pas rien. Là on a des enjeux dans les hôpitaux, la construction, plein de secteurs d'activités et là il y a 100 millions qui se perdent facilement. Réglons ça , a soutenu M. Gret.

Le président-directeur général de l'Association hôtellerie Québec, Xavier Gret. Photo : Radio-Canada

La Ville d'Ottawa consultera les résidents

À Ottawa, aucune réglementation ne limite la durée des séjours offerts et le nombre de logements disponibles pour ces services de location à court terme.

Le conseil municipal lancera une série de consultations publiques après le scrutin du 22 octobre prochain, selon le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Il souhaite entre autres que les quartiers soient protégés d'abus potentiels. Au niveau du bruit, de l'entretien, ce sont des composantes qui deviennent importantes , a-t-il fait valoir.

