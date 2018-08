L’équipe a lancé une campagne de sociofinancement pour payer la publicité afin de persuader les Winnipegois de voter en faveur de la réouverture de l'intersection lors d’un référendum cet automne.

Une question demandant aux électeurs leur avis à propos de l’ouverture de Portage et Main sera ajoutée au bulletin de vote en même temps que les élections municipales du 24 octobre. Le maire sortant, Brian Bowman, et sa principale opposante, Jenny Motkaluk, se sont engagés à honorer le résultat.

Il n'y a pas de règles limitant la quantité d'argent pouvant être amassée et dépensée par les campagnes concurrentes, à condition que toute publicité soit limitée au problème et ne mentionne aucun candidat spécifique.

Le clan du non peu inquiet

Le conseiller de North Kildonan, Jeff Browaty, qui s'oppose à la réouverture de l'intersection, affirme ne pas s'inquiéter des démarches de la campagne en faveur de la réouverture.

Il dit qu’il n’est pas surpris que le oui ait besoin de recueillir beaucoup d’argent, car il ne croit pas que la majorité des Winnipegois appuient la réouverture de l’intersection.

Terry Shaw, le directeur général de l’Association des camionneurs manitobains s'est positionné contre la réouverture de l’intersection. Il qualifie le projet de simple « concept » sans vision concrète.

« Ce n’est pas le genre de chose [dont] nous discutons habituellement sur la place publique », ajoute-t-il.

Un projet économique en proportion

Le bénévole à la tête de la campagne du oui, Adam Dooley, affirme qu'une campagne de marketing est nécessaire pour contrer les informations erronées sur l'intersection.

Il a noté que la ville estimait qu'il en coûterait 5 millions de dollars pour rouvrir Portage et Main aux piétons.

« Je pense que nous sommes tous un peu déçus de devoir faire cela », affirme Adam Dooley à propos de la campagne référendaire.

« Soyons honnêtes, c'est fou que nous ayons un vote sur un projet d'infrastructure aussi petit. C'est minime comparé au passage inférieur de Waverley. C'est un projet minuscule comparé à celui du pont d'Arlington, qui coûtera 330 millions de dollars », ajoute-t-il.

Le passage inférieur de Waverley est en construction et devrait coûter 121 millions de dollars. Le conseil n'a pas encore approuvé le remplacement du pont d'Arlington. Cependant, les conseillers municipaux ont autorisé l'an dernier jusqu'à 3,5 millions de dollars pour réparer les infrastructures de Portage et Main et concevoir un projet de réouverture.