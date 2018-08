Un texte de Lise Ouangari

En quelques mois, le compte Instagram frskmemes a su s’attirer 700 abonnés en publiant des mèmes Internet qui traduisent avec humour des situations dans lesquels se retrouvent bons nombre de Fransaskois et francophones en milieu minoritaire.

Un mème Internet est une image, une vidéo ou un texte humoristique très populaires sur les réseaux sociaux.

« frskmemes est une façon pour les Fransaskois non seulement de consommer du contenu qui reflète l'identité fransaskoise, mais aussi d’en produire, de s’engager dans sa communauté et d'exprimer les fiertés et les défis qu’ils vivent tous les jours », ont expliqué par courriel ceux qui se décrivent comment étant les administrateurs du compte Instagram. Il disent également s'être inspirés des comptes de mèmes franco-ontarien, acadien ou encore du Festival du voyageur au Manitoba.

Les administrateurs souhaitent garder l’anonymat, car ils veulent que frskmemes soit « une plateforme par et pour les Fransaskois », de façon à « représenter la communauté fransaskoise entière, et non un groupe d’individus ».

Ils confient d'ailleurs qu'ils ont été surpris par le nombre de messages, de contributions et de soutien qu’ils ont reçu de la part de leurs abonnés.

Jacqueline Perrault-Cyr de Zenon Park explique avoir contribué plusieurs fois à la page dans laquelle elle affirme se reconnaître.

« C'est des mèmes qui touchent exactement à ma réalité de francophones en milieu minoritaire. Des fois notre situation est difficile, ça nous permet d'en rire plutôt que d'en pleurer », a-t-elle déclaré.

Elle confie que le fait d'avoir contribué au compte répondait à un désir de se rattacher à des situations vécues en dehors des grandes villes. « C'est montrer que c'est une réalité qui est vécue un peu partout, comme moi je suis à Zenon Park, puis des fois, j'ai l'impression que tout vient de Saskatoon et de Regina alors j'aime représenter aussi mon petit coin », a-t-elle expliqué.

On a vraiment une réalité bien à nous et c'est important d’avoir un point de ralliement où on peut partager des choses, se regrouper et puis se sentir moins seul. Jacqueline Perrault-Cyr

Émilie Lebel, une artiste fransaskoise qui a aussi contribué, ajoute que c’est une bonne façon de renforcer le lien d’appartenance des jeunes. « Ça rassemble vraiment plus les jeunes puis ça crée ce sens d'appartenance dont les jeunes ont besoin, et puis c'est une façon de connecter avec nous autres », a-t-elle expliqué.

C'est drôle, c'est des choses qu'on vit tous les jours, c'est une manière plus familière pour avoir ce sens d'appartenance. Émilie Lebel, une artiste fransaskoise

Revitaliser la culture fransaskoise

Zoé Fortier, une artiste visuelle qui a déjà animé des ateliers pour apprendre à faire des mèmes dans les langues minoritaires, croit que frskmemes contribue à raviver la culture fransaskoise.

« Ça répond à un désir profond de pouvoir voir la Fransaskoisie comme quelque chose qui appartient au domaine de la culture populaire. C'est vraiment plaisant de voir des références visuelles qui sont recyclées dans la culture populaire sur les réseaux sociaux, mais utilisées à travers la perspective fransaskoise », a-t-elle déclaré.

L'artiste visuelle Zoé Fortier avait organisé dans le passé des ateliers en cri, espagnol et français pour SaskCulture à Saskatoon et à Prince Albert pour apprendre à faire des mèmes. Photo : Radio-Canada

C'est vraiment une façon de faire vivre et de perpétuer la culture et la langue française dans l'Ouest canadien. Zoé Fortier, artiste visuelle

« C'est vraiment des petits bouts de blagues ridicules qui permettent à des cultures de discuter ou de réfléchir sur la réalité du quotidien, mais d'une façon très légère et loufoque », a-t-elle ajouté.

Beaucoup de Fransaskois, mais aussi des francophones qui ne sont pas de la Saskatchewan, suivent cette page. Une question demeure toutefois, à savoir l'identité de ceux ou celles qui sont derrière ce mouvement numérique bien à eux.