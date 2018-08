Avec les informations de Piel Côté

Une assemblée publique avait lieu mardi soir à Belleterre afin d'informer les gens sur le changement de zonage.

Si le changement est accepté, un promoteur fera l'achat des bâtiments à la Commission scolaire du Témiscamingue.

L'école de Fugèreville est évaluée à un peu moins de 75 000 $ et celle de Belleterre vaut environ 51 000 $.

La directrice générale de la municipalité de Belleterre, Josée Rivard, estime que ce changement de zonage ne semble pas inquièter la population.

Il y en avait trois qui sont favorables au projet, qui voulaient plus de l'information avec les emplois et tout ça, une qui était indécise et une qui était contre. J'ai l'impression que si les gens avaient été contre le projet, ils seraient venus en grand nombre , fait-elle valoir.

On devrait savoir au début du mois de septembre si le changement de zonage est accepté, et ce, tant pour les écoles de Fugèreville que de Belleterre.