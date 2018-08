Un texte de Charles D’Amboise

« L’enjeu actuellement, c’est de garder l’Hôpital de l'Enfant-Jésus fonctionnel durant l’ensemble des travaux », indique Robert Topping, directeur général du bureau de projet du Mégahôpital.

En construction depuis novembre dernier, le nouveau complexe du CHU sort graduellement du sol : la plupart des travaux d’excavation sont entamés et les cloisons de béton des 12 nouvelles salles de radiologie ont été coulées.

Déjà, on entrevoit un long corridor sous-terrain qui servira de passage pour les employés du CHU. Une longue promenade au rez-de-chaussée servira de promenade pour les patients qui désirent changer de pavillon.

Grâce au nouveau mégacomplexe, on souhaite avant tout offrir tous les services de cancérologie de pointe sous le même toit. Ainsi, plusieurs spécialités, telles que la traumatologie, l'oncologie, la neurologie, la néphrologie seront regroupées sous un même toit, de manière à ce que le patient « arrête de se promener partout », précise Luc Gagnon, directeur clinique du nouveau complexe hospitalier.

Depuis plusieurs années, plus de 2000 intervenants du milieu de la santé ont été consultés. Des patients ont aussi participé aux consultations. Cette approche, nommée la méthode « Lean », vise à créer des infrastructures mieux réfléchies par les professionnels.

« Ce sont les cliniciens, les donneurs de soins, qui ont réfléchi comment devaient être placés les secteurs dans notre centre hospitalier », indique M. Gagnon.