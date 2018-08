Les élections présidentielles en République démocratique du Congo (RDC) sont prévues pour le 23 décembre dans un contexte où des groupes armées et le virus Ebola touchent le nord-ouest du pays. La tristesse, l'inquiétude et la frustration envahissent les Congolais de Toronto qui lancent un cri du coeur aux Canadiens et à la communauté internationale.